Droits TV : les clubs français vont encaisser grâce au carton de Ligue1+ !

Les clubs français vont mettre un peu de beurre dans leurs épinards. À l’heure où beaucoup traînent une ardoise colossale pour un tas de raison (baisse des droits télévisés, conséquences du COVID19 encore perceptibles, manque de compétitivité sur la scène européenne et donc recettes en berne, retrait des sponsors et recul des spectateurs…), l’excellent démarrage de la plateforme Ligue1+ devrait leur assurer un coup de pouce financier.

Selon Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, la nouvelle chaîne de la Ligue a généré 158 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 142 millions après commissions, depuis son lancement. Des chiffres importants, alors que l’objectif du million d’abonnés, fixé pour la fin de saison, a déjà été atteint (la Ligue vise précisément 1,15 million d’ici mai). Cette réalité va permettre de revoir à la hausse la répartition des droits TV.

Des dotations quasiment doublées, mais des chiffres encore éloignés des espérances

Selon le journal L’Équipe, les dotations devraient être quasiment doublées, même si le déséquilibre entre les gros et les plus modestes, n’est pas redressé, et reste même abyssal. Concrètement, le champion de Ligue 1 pourrait désormais percevoir jusqu’à 30,1 millions d’euros, contre 14,42 millions prévus initialement, tandis que le dernier du classement verra sa part grimper à 3,72 millions, au lieu de 1,44 million.

En Ligue 2 aussi, cette nouvelle fait du bien. Le champion devrait pouvoir toucher 1,83 millions d’euros au lieu de 742 000 euros, quand le dernier dépassera aussi la barre du million d’euros (1,19 M€ au lieu de 483 000€). Mais évidemment, ces montants restent encore faibles, notamment en comparaison de ceux de nos voisins européens. La raison ? La chute des droits domestiques. La saison passée, le champion recevait 19 millions d’euros, et la prévision est de 12 cette année d’après L’Équipe. Le dernier de Ligue 1 encaissera, lui, 3,72 millions d’euros contre 6 en 2024/2025.