Le PSG veut récupérer un joueur du FC Barcelone pour 0€ !

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain vont se retrouver ce soir du côté de Montjuic, pour un duel qui est devenu un classique sur la scène européenne, avec une rivalité grandissante entre les deux cadors depuis un moment déjà. Même s’il est vrai qu’il y aura de gros absents d’un côté comme de l’autre, la rencontre s’annonce passionnante et nul doute que le gagnant enverrait un sacré message au reste de l’Europe.

Et si la rivalité a grandi de façon incessante depuis un moment, c’est en bonne partie parce que les Parisiens ont tenté de voler des joueurs au FC Barcelone, tout comme les Blaugranas ont aussi tenté d’enrôler des joueurs du champion d’Europe en titre. Même s’il est vrai que c’est surtout le PSG qui a réussi ses coups, avec Neymar, Lionel Messi ou Ousmane Dembélé notamment, ce qui a agacé les Catalans, et ces derniers ont aussi tenté de s’offrir Marco Verratti ou Marquinhos.

Un joueur très apprécié par Hansi Flick

Voilà que selon Sport, le Paris Saint-Germain souhaite enrôler Eric Garcia, défenseur qui arrive en fin de contrat en juin prochain et qui sera donc libre. L’international ibérique de 24 ans est passé d’être remplaçant à être un joueur assez important pour Hansi Flick, qui adore sa polyvalence, puisqu’il peut jouer défenseur central, latéral ou milieu de terrain. Le coach et le Barça veulent le garder forcément, mais les discussions pour une prolongation avec le Barça n’avancent pas. Il faut dire que la situation financière barcelonaise reste assez complexe, et il y a aussi le nouveau contrat (onéreux) de Frenkie de Jong à gérer.

Le Paris Saint-Germain veut donc s’engouffrer dans la brèche et attirer l’ancien de Manchester City. Titulaire lors de six des sept rencontres du FC Barcelone cette saison, il est aussi très apprécié par Luis Enrique. Le coach du Paris Saint-Germain l’avait d’ailleurs beaucoup utilisé en sélection espagnole, et ce alors qu’il n’avait pas forcément beaucoup d’expérience ni de temps de jeu en club. Affaire à suivre…

