OL : Paulo Fonseca est fan de Mathys De Carvalho

Présent en conférence de presse ce mercredi, Paulo Fonseca n’a pas tari d’éloges sur Mathys De Carvalho, prolongé jusqu’en 2028 par l’Olympique Lyonnais. Le technicien portugais a tenu à souligner les progrès fulgurants de son jeune milieu de terrain : « c’est un joueur qui a beaucoup progressé. Il est agressif défensivement, mais c’est aussi un jeune joueur courageux, et j’aime beaucoup ça chez lui. Pendant tout le match, il essaie de faire ce que nous demandons. Sa qualité principale est son courage. C’est un joueur de qualité dans les petits espaces qui prend de bonnes décisions rapidement. C’est peut-être un des joueurs qui a le plus progressé cette année. »

Fonseca a conclu en plaçant De Carvalho au cœur du projet lyonnais : « il est totalement adapté à notre façon de jouer et il sera le futur de l’OL.» Déjà remarqué pour ses entrées en jeu et sa prestation convaincante face à Utrecht en Ligue Europa, le joueur de 20 ans incarne la volonté du club de sécuriser ses jeunes talents, à l’image de Khalis Merah, récemment prolongé lui aussi.