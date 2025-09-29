Menu Rechercher
L’Algérie a approché Khalis Merah

Il y a quelques jours, Luca Zidane a officiellement changé de nationalité sportive. Le portier de Grenade peut jouer avec l’Algérie. Il pourrait d’ailleurs faire partie de la liste de Vladimir Petkovic pour le rassemblement du mois d’octobre. Mais comme nous vous avons expliqué sur notre site, d’autres binationaux ont été approchés par la FAF ces derniers mois. Ce lundi, La Gazette du Fennec dévoile un nouveau nom.

En effet, le média révèle que Khalis Merah (18 ans) a été approché par la fédération algérienne de football. Le père du joueur a été contacté par la FAF afin d’évoquer une possible sélection chez les jeunes. Mais il a été clair en indiquant que c’est à son fils de prendre la décision. La GDF a précisé que la FAF, qui a vu plusieurs talents lui passer sous le nez, a été «échaudée par sa réponse» et a préféré se retirer pour le moment. Khalis Merah, qui opte pour la stratégie du silence, continue son bonhomme de chemin avec l’OL et l’équipe de France U20.

Voir tous les commentaires (41)
