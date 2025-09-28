Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

OL : le coup de gueule de Corentin Tolisso malgré la victoire contre Lille

Par Jordan Pardon
1 min.
Tolisso @Maxppp
Lille 0-1 Lyon

Sans briller, mais avec rigueur, l’OL s’est imposé ce soir à Lille (0-1). Un succès obtenu au caractère, qui vient confirmer le bon début de saison des Lyonnais, en tout cas d’un point de vue comptable (15 points sur 18). Il n’empêche que Corentin Tolisso attend des progrès de son équipe dans le jeu. Au micro de BeIN Sports, le champion du monde 2018 a exprimé son mécontentement après la production collective lyonnaise ce soir.

La suite après cette publicité

« On va retenir les 15 points et la victoire de ce soir. Dans la manière, il y a beaucoup de choses à analyser parce que c’est très insuffisant. On ne peut pas se satisfaire de ça. On est content d’avoir 15 points, mais dans le jeu, il faut faire plus et mieux. Il faut se remettre au travail. On ne peut pas souffrir comme ça à tous les matchs. Défensivement, on est présents, on a de bonnes bases. Il y a des bonnes choses, mais on ne pourra pas défendre comme ça à tous les matchs. On a une occasion aujourd’hui, c’est trop peu », a pesté le capitaine des Gones.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Lyon
Corentin Tolisso

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Lyon Logo Lyon
Corentin Tolisso Corentin Tolisso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier