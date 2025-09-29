Menu Rechercher
Cagliari : énorme mauvaise nouvelle pour Andrea Belotti

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour Cagliari. Auteur de deux buts en trois matches de championnat jusqu’ici, Andrea Belotti était l’auteur d’un début de saison assez remarquable avec le club sicilien. Néanmoins, tout a basculé lors de la défaite face à l’Inter Milan ce samedi. Titulaire, l’attaquant de 31 ans a cédé sa place juste avant la pause et a eu besoin de l’assistance du staff pour sortir de la pelouse.

Ce lundi, Cagliari a communiqué sur la santé du joueur et a confirmé la mauvaise nouvelle : «suite à la blessure subie lors du match d’hier, Andrea Belotti a subi aujourd’hui des examens diagnostiques et des tests instrumentaux qui ont révélé une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera soumis à d’autres contrôles et examens spécialisés dans les prochains jours.»

