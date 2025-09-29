Serie A
Serie A : la Lazio enfonce le Genoa de Patrick Vieira dans la crise
@Maxppp
La Lazio s’est imposée nettement sur la pelouse du Genoa (0-3) lors de cette rencontre. Matteo Cancellieri a rapidement ouvert le score dès la 4e minute, mettant son équipe sur de bons rails. Valentin Castellanos a ensuite doublé la mise à la demi-heure de jeu, confirmant la domination des visiteurs.
En seconde période, Mattia Zaccagni a scellé définitivement la victoire en inscrivant le troisième but à la 63e minute. Solides défensivement et réalistes devant le but, les joueurs de la Lazio repartent de Gênes avec trois points précieux.
