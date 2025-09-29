Menu Rechercher
Serie A : la Lazio enfonce le Genoa de Patrick Vieira dans la crise

Par Valentin Feuillette
Patrick Vieira lors de son passage à l'OGC Nice @Maxppp
Genoa 0-3 Lazio

La Lazio s’est imposée nettement sur la pelouse du Genoa (0-3) lors de cette rencontre. Matteo Cancellieri a rapidement ouvert le score dès la 4e minute, mettant son équipe sur de bons rails. Valentin Castellanos a ensuite doublé la mise à la demi-heure de jeu, confirmant la domination des visiteurs.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
12 Logo Lazio Lazio 6 5 +3 2 0 3 7 4
19 Logo Genoa Genoa 2 5 -5 0 2 3 2 7

En seconde période, Mattia Zaccagni a scellé définitivement la victoire en inscrivant le troisième but à la 63e minute. Solides défensivement et réalistes devant le but, les joueurs de la Lazio repartent de Gênes avec trois points précieux.

Pub. le - MAJ le
