Un club tente de recruter Gerson

Cruzeiro est en pleine négociation pour recruter Gerson, ancien joueur du Flamengo et actuellement au Zenit. Les discussions impliquent des ajustements importants, notamment la possibilité que Jonathan Jesus parte en Russie. Le Zenit est ouvert à la vente, mais demande 15 millions d’euros, en plus de l’arrivée du défenseur central de 21 ans. Le club brésilien a déjà proposé 10 millions pour Gerson, et selon globoesporte, il serait prêt à monter jusqu’à 12 millions d’euros, tandis que la question du transfert de Jonathan Jesus reste en discussion. Si l’opération inclut ce dernier, le montant total atteindrait 25 millions d’euros, soit exactement ce que le Zenit avait payé pour l’ancien joueur de Marseille en juillet dernier.

Gerson était déjà dans le viseur du Cruzeiro, mais l’intérêt s’est accentué avec l’arrivée de Tite, qui a dirigé le joueur au Flamengo entre 2023 et 2024 et l’a également aligné lors de quatre matchs avec la sélection brésilienne en 2021. Pedro Lourenço, propriétaire de Cruzeiro, a récemment confirmé que les Celestes cherchaient des « gros noms » pour composer l’effectif de la saison prochaine, après le départ du coach portugais Leonardo Jardim. Gerson correspond parfaitement à ce profil, avec un palmarès impressionnant au Flamengo : deux Libertadores, trois championnats brésiliens et une Coupe du Brésil.