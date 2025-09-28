Serie A : l’AC Milan prend provisoirement la tête après sa victoire contre Naples

Ce dimanche soir, l’AC Milan recevait le tenant du titre, Naples, à l’occasion de la 5e journée de Serie A. Les Napolitains, malgré leur succès de la saison dernière, se sont renforcés avec des recrues de poids, à l’image de Kevin De Bruyne. De son côté, le Milan AC a profondément remanié son effectif, avec notamment les arrivées de Luka Modrić, d’Adrien Rabiot et de Christopher Nkunku, sur le banc ce soir. Le match a démarré sur les chapeaux de roues, dès la 3e minute, avec l’ouverture du score par Alexis Saelemaekers, avant que Christian Pulisic ne double la mise à la 31e minute, confirmant un début de saison impressionnant pour le club lombard.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Milan 12 5 +6 4 0 1 9 3 2 Naples 12 5 +5 4 0 1 10 5

En seconde période, le Milan AC d’Allegri a subi un coup dur avec l’expulsion d’Estupiñán, offrant un penalty à Kevin De Bruyne qui a réduit l’écart à la 60e minute, battant Mike Maignan. Mais les Rossoneri n’ont pas craqué malgré leur infériorité numérique. En effet, le Milan s’est finalement imposé ce soir à San Siro (2-1). Grâce à cette victoire, l’AC Milan prend provisoirement la tête du championnat, à égalité de points avec Naples, leur adversaire du jour. L’AS Roma suit de près à la troisième place, également avec 12 points, laissant entrevoir un début de saison serré et prometteur en Serie A.