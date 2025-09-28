Serie A : Lecce et Bologne dos à dos

Dans le cadre de la 5e journée de Serie A, Lecce, lanterne rouge après un début de saison catastrophique, accueillait Bologne ce dimanche au Via del Mare. Toujours en quête d’une première victoire, les hommes d’Eusebio Di Francesco débutaient parfaitement en ouvrant le score par l’intermédiaire de Lassana Coulibaly (13e). Juste avant la pause, Riccardo Orsolini égalisait sur penalty (45+1e).

En seconde période, Odgaard donnait l’avantage à Bologne (71e) mais Camarda égalisait finalement sur le gong pour offrir le point du match nul aux siens (2-2). Au classement, Bologne est 9e alors que Lecce reste en dernière position.