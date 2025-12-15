L’AC Milan confirme des discussions avec Mike Maignan

Avant la rencontre face à Sassuolo, soldée par un nul (2-2), le directeur sportif de l’AC Milan, Igli Tare, a fait le point sur la situation du portier français Mike Maignan. « Nous n’avons jamais parlé de chiffres. Parler de Maignan est facile : c’est un garçon extraordinaire, un leader, un homme de groupe. Nous sommes contents. Il aime être ici et l’AC Milan sera content si Mike prolonge. », a-t-il déclaré à propos d’une éventuelle prolongation, avant de préciser : « nous sommes en discussion, mais aujourd’hui il y a un match important et nous espérons gagner. Ensuite, nous aurons l’occasion de parler de ce sujet. »

Le dirigeant albanais s’est ensuite exprimé sur les besoins offensifs des Rossoneri, privés de Rafael Leão et Santiago Giménez : «le mercato de janvier est très difficile pour trouver des joueurs capables de changer quelque chose. Nous resterons attentifs et, si quelque chose peut améliorer la situation de cette équipe, nous le ferons. Mais pour le moment, l’équipe est en progression. Nkunku, lors de la seconde période contre Torino, a donné des signaux importants. Contre Sassuolo, c’est une grande opportunité pour lui de montrer le vrai Nkunku que nous attendons tous. Gimenez a ce problème physique, nous l’attendons. Lui aussi est important pour cette équipe. » Le club italien devra mettre les moyens nécessaires pour répondre aux exigences colossales du gardien français.