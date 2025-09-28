Naples : Hernanes fustige Kevin De Bruyne

Cet été, Kevin De Bruyne a décidé de donner un nouveau sens à sa carrière. Après dix années passées du côté de Manchester City, le métronome belge a fait le choix de rejoindre Naples. Une volonté claire d’évoluer encore, à 34 ans, au plus haut niveau du football européen, à défaut de rejoindre l’Arabie saoudite par exemple. Et pour l’instant, la greffe est en train de prendre avec le champion d’Italie en titre. En effet, auteur de deux buts en cinq rencontres toutes compétitions confondues, KDB brille avec les Partenopei.

Un rendement satisfaisant mais qui ne lui permet pourtant pas d’éviter les critiques. Ce dimanche, Hernanes, ancien joueur de la Lazio, l’Inter et la Juventus, est monté au créneau pour affirmer que Naples était moins fort avec De Bruyne : «je suis fan de De Bruyne. Mais au Naples, c’est presque une nuisance. Le milieu était déjà performant et je ne vois pas un Napoli supérieur avec De Bruyne, bien au contraire.» Difficile de lui donner raison vu le niveau du natif de Tronchiennes à Naples…