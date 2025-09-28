Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

Serie A : l’AS Roma enchaîne contre l’Hellas Vérone, pas de vainqueur entre Pise et la Fiorentina

Par Jordan Pardon
1 min.
Artem Dovbyk @Maxppp
Rome 2-0 Hellas

L’AS Roma poursuit son joli début de saison. Après 4 victoires sur leurs 5 premières rencontres, les Giallorossi ont étiré leur belle dynamique en s’imposant face à l’Hellas Vérone ce dimanche en Serie A (2-0). L’international ukrainien, Artem Dovbyk, avait ouvert le score d’un coup de tête dès la 7e minute de jeu, son premier but de la saison en championnat (1-0).

La suite après cette publicité

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 12 4 +6 4 0 0 9 3
2 Logo Rome Rome 12 5 +4 4 0 1 5 1
3 Logo Juventus Juventus 11 5 +4 3 2 0 9 5
4 Logo Milan Milan 9 4 +5 3 0 1 7 2
5 Logo Inter Milan Inter Milan 9 5 +6 3 0 2 13 7
6 Logo Atalanta Atalanta 9 5 +6 2 3 0 10 4
7 Logo Cremonese Cremonese 9 5 +2 2 3 0 6 4
8 Logo Côme Côme 8 5 +2 2 2 1 6 4
9 Logo Cagliari Cagliari 7 5 0 2 1 2 5 5
10 Logo Bologne Bologne 7 5 0 2 1 2 3 3
11 Logo Udinese Udinese 7 5 -3 2 1 2 5 8
12 Logo Sassuolo Sassuolo 6 5 -1 2 0 3 7 8
13 Logo Torino Torino 4 4 -7 1 1 2 1 8
14 Logo Lazio Lazio 3 4 0 1 0 3 4 4
15 Logo Fiorentina Fiorentina 3 5 -3 0 3 2 3 6
16 Logo Hellas Hellas 3 5 -6 0 3 2 2 8
17 Logo Genoa Genoa 2 4 -2 0 2 2 2 4
18 Logo Parme Parme 2 4 -4 0 2 2 1 5
19 Logo Pise Pise 2 5 -3 0 2 3 3 6
20 Logo Lecce Lecce 2 5 -6 0 2 3 2 8
Voir le classement complet

L’Argentin Matias Soulé a, lui, inscrit son deuxième tandis que l’ex-Lyonnais Gift Orban s’est rendu coupable d’un vilain loupé, puis d’un but refusé pour une main. La Roma est 2e de Serie A, à hauteur de Naples. Dans l’autre rencontre de 15h00, personne n’a été en mesure de faire la différence entre Pise et la Fiorentina. L’ancien joueur de Rennes, Henrik Meister, a également vu un but être refusé pour une main.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Fiorentina
Rome

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Fiorentina Logo Fiorentina
Rome Logo AS Rome
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier