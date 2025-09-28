Serie A : l’AS Roma enchaîne contre l’Hellas Vérone, pas de vainqueur entre Pise et la Fiorentina

L’AS Roma poursuit son joli début de saison. Après 4 victoires sur leurs 5 premières rencontres, les Giallorossi ont étiré leur belle dynamique en s’imposant face à l’Hellas Vérone ce dimanche en Serie A (2-0). L’international ukrainien, Artem Dovbyk, avait ouvert le score d’un coup de tête dès la 7e minute de jeu, son premier but de la saison en championnat (1-0).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 12 4 +6 4 0 0 9 3 2 Rome 12 5 +4 4 0 1 5 1 3 Juventus 11 5 +4 3 2 0 9 5 4 Milan 9 4 +5 3 0 1 7 2 5 Inter Milan 9 5 +6 3 0 2 13 7 6 Atalanta 9 5 +6 2 3 0 10 4 7 Cremonese 9 5 +2 2 3 0 6 4 8 Côme 8 5 +2 2 2 1 6 4 9 Cagliari 7 5 0 2 1 2 5 5 10 Bologne 7 5 0 2 1 2 3 3 11 Udinese 7 5 -3 2 1 2 5 8 12 Sassuolo 6 5 -1 2 0 3 7 8 13 Torino 4 4 -7 1 1 2 1 8 14 Lazio 3 4 0 1 0 3 4 4 15 Fiorentina 3 5 -3 0 3 2 3 6 16 Hellas 3 5 -6 0 3 2 2 8 17 Genoa 2 4 -2 0 2 2 2 4 18 Parme 2 4 -4 0 2 2 1 5 19 Pise 2 5 -3 0 2 3 3 6 20 Lecce 2 5 -6 0 2 3 2 8 Voir le classement complet

L’Argentin Matias Soulé a, lui, inscrit son deuxième tandis que l’ex-Lyonnais Gift Orban s’est rendu coupable d’un vilain loupé, puis d’un but refusé pour une main. La Roma est 2e de Serie A, à hauteur de Naples. Dans l’autre rencontre de 15h00, personne n’a été en mesure de faire la différence entre Pise et la Fiorentina. L’ancien joueur de Rennes, Henrik Meister, a également vu un but être refusé pour une main.