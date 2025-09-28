Serie A : l’AS Roma enchaîne contre l’Hellas Vérone, pas de vainqueur entre Pise et la Fiorentina
L’AS Roma poursuit son joli début de saison. Après 4 victoires sur leurs 5 premières rencontres, les Giallorossi ont étiré leur belle dynamique en s’imposant face à l’Hellas Vérone ce dimanche en Serie A (2-0). L’international ukrainien, Artem Dovbyk, avait ouvert le score d’un coup de tête dès la 7e minute de jeu, son premier but de la saison en championnat (1-0).
Classement live Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Naples
|12
|4
|+6
|4
|0
|0
|9
|3
|2
|Rome
|12
|5
|+4
|4
|0
|1
|5
|1
|3
|Juventus
|11
|5
|+4
|3
|2
|0
|9
|5
|4
|Milan
|9
|4
|+5
|3
|0
|1
|7
|2
|5
|Inter Milan
|9
|5
|+6
|3
|0
|2
|13
|7
|6
|Atalanta
|9
|5
|+6
|2
|3
|0
|10
|4
|7
|Cremonese
|9
|5
|+2
|2
|3
|0
|6
|4
|8
|Côme
|8
|5
|+2
|2
|2
|1
|6
|4
|9
|Cagliari
|7
|5
|0
|2
|1
|2
|5
|5
|10
|Bologne
|7
|5
|0
|2
|1
|2
|3
|3
|11
|Udinese
|7
|5
|-3
|2
|1
|2
|5
|8
|12
|Sassuolo
|6
|5
|-1
|2
|0
|3
|7
|8
|13
|Torino
|4
|4
|-7
|1
|1
|2
|1
|8
|14
|Lazio
|3
|4
|0
|1
|0
|3
|4
|4
|15
|Fiorentina
|3
|5
|-3
|0
|3
|2
|3
|6
|16
|Hellas
|3
|5
|-6
|0
|3
|2
|2
|8
|17
|Genoa
|2
|4
|-2
|0
|2
|2
|2
|4
|18
|Parme
|2
|4
|-4
|0
|2
|2
|1
|5
|19
|Pise
|2
|5
|-3
|0
|2
|3
|3
|6
|20
|Lecce
|2
|5
|-6
|0
|2
|3
|2
|8
L’Argentin Matias Soulé a, lui, inscrit son deuxième tandis que l’ex-Lyonnais Gift Orban s’est rendu coupable d’un vilain loupé, puis d’un but refusé pour une main. La Roma est 2e de Serie A, à hauteur de Naples. Dans l’autre rencontre de 15h00, personne n’a été en mesure de faire la différence entre Pise et la Fiorentina. L’ancien joueur de Rennes, Henrik Meister, a également vu un but être refusé pour une main.
