Jorge Sampaoli dans la tourmente au Brésil

Jorge Sampaoli reste à la tête de l’Atlético Mineiro malgré la défaite en finale de la CONMEBOL Sudamericana contre Lanús. Le match, disputé samedi au stade Defensores del Chaco à Asunción, s’est terminé sur un score nul (0-0), et Galo a cédé aux tirs au but. Cette défaite compromet la qualification du club pour la Copa Libertadores 2026, ce qui pourrait limiter les investissements pour renforcer l’équipe.

Interrogé sur son avenir, Sampaoli a réaffirmé sa volonté de respecter son contrat jusqu’à fin 2027 malgré la grande pression sur ses épaules et de mener un projet à long terme, évoquant la construction d’une équipe similaire à celle de 2020 : « Non, non. J’ai un contrat de deux ans ici, il me reste donc encore un an et demi. Je vais travailler sur un projet à long terme à l’Atlético. Au Brésil, c’est un peu compliqué, mais voici mon idée à savoir construire quelque chose de similaire à ce que nous avons construit en 2020 ». Depuis son retour en septembre, l’Argentin affiche un bilan mitigé de six victoires, sept nuls et six défaites, alors que l’Atlético Mineiro se concentre désormais sur la dernière ligne droite du Brasileirão, avec un prochain match contre Flamengo mardi 25 à l’Arena MRV.