Ligue des Champions

LdC : le Real Madrid va réaliser son plus long voyage européen

Par Allan Brevi
1 min.
Joueurs du Real Madrid @Maxppp
Le Real Madrid s’apprête à vivre le plus long voyage européen de son histoire en Ligue des Champions. En effet, direction le Kazakhstan pour affronter le Kaïrat Almaty, avec plus de 10 heures de vol au programme. Battus hier en Liga par l’Atlético (5-2) lors du derby madrilène, les Merengues veulent rebondir rapidement.

En C1, les Madrilènes ont bien lancé leur campagne en s’imposant 2-1 contre l’OM lors de la première journée, grâce à un doublé sur penalty de Kylian Mbappé. Objectif : enchaîner à l’extérieur pour confirmer leur statut et espérer remporter leur 16e coupe aux grandes oreilles.

Ligue des Champions
Real Madrid
Kaïrat
Kylian Mbappé

