LdC : le Real Madrid va réaliser son plus long voyage européen

Le Real Madrid s’apprête à vivre le plus long voyage européen de son histoire en Ligue des Champions. En effet, direction le Kazakhstan pour affronter le Kaïrat Almaty, avec plus de 10 heures de vol au programme. Battus hier en Liga par l’Atlético (5-2) lors du derby madrilène, les Merengues veulent rebondir rapidement.

En C1, les Madrilènes ont bien lancé leur campagne en s’imposant 2-1 contre l’OM lors de la première journée, grâce à un doublé sur penalty de Kylian Mbappé. Objectif : enchaîner à l’extérieur pour confirmer leur statut et espérer remporter leur 16e coupe aux grandes oreilles.