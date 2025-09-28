Menu Rechercher
Real Madrid : le verdict est connu pour Dani Carvajal

Par Jordan Pardon
Dani Carvajal, expulsé contre l'OM @Maxppp

Touché hier lors de la défaite du Real Madrid face à l’Atlético (5-2), Dani Carvajal est fixé. Le latéral droit espagnol souffre d’une lésion du soléaire à la jambe droite. «Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Dani Carvajal par les services médicaux du Real Madrid, une lésion du soléaire à la jambe droite a été diagnostiquée. Les résultats sont en attente», indique le communique merengue ce dimanche matin.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Carvajal.
Selon la presse espagnole, Carvajal devrait manquer environ un mois de compétition, lui qui revenait cette saison d’une grave blessure au genou. Une bien mauvaise nouvelle pour Xabi Alonso, qui devra également se passer de Trent Alexander-Arnold pour plusieurs semaines, alors que le Classico face au Barça est prévu fin octobre.

