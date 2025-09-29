Man City : les révélations de Guardiola sur le genou de Rodri

Un peu plus d’un an après une grave blessure au genou qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant huit mois, Rodri inquiète de nouveau. Absent lors de la large victoire de Manchester City face à Burnley (5-1), le milieu de terrain espagnol souffre de douleurs au même genou. Cette rechute intervient alors que les Citizens doivent se déplacer à Monaco mercredi pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, et la présence de l’international espagnol est désormais incertaine.

Interrogé en conférence de presse après le match contre les Clarets, Pep Guardiola a expliqué la situation : « Lors de l’entraînement (précédant le match), Rodri m’a dit : "Je ne peux pas jouer. J’ai très mal au genou, je ne peux pas jouer" », a confié le joueur à son coach. L’entraîneur catalan a alors tranché : « Tu ne peux pas jouer ? Tu ne joues pas, un autre jouera. » C’est finalement le jeune Nico González, ancien du FC Porto, qui a pris sa place dans le onze de départ.