Man City : John Stones a tranché pour son avenir

En fin de contrat à l’issue de la saison, John Stones a pris sa décision concernant son avenir à Manchester City. Le défenseur anglais de 31 ans, pilier de l’ère Pep Guardiola et élément majeur du triplé historique en 2023, souhaite prolonger son aventure chez les Skyblues. Des négociations vont s’ouvrir avec les dirigeants de Manchester City pour un nouveau bail courant jusqu’en 2028 selon The Mirror, tandis que le président Khaldoon Al-Mubarak entend tout faire pour éviter un départ libre l’été prochain.

Arrivé en 2016 en provenance d’Everton pour 48 millions de livres, Stones a disputé 281 rencontres sous le maillot bleu ciel. L’international anglais a aussi remporté 15 trophées majeurs dont 6 Premier League, et honoré 83 sélections avec les Three Lions depuis 2014. Malgré les nombreux changements opérés par Guardiola au fil des saisons, il s’est imposé comme une constante dans l’effectif, capable d’évoluer au cœur du jeu devant la défense, mais aussi en charnière centrale. Forfait lors du dernier rassemblement des Three Lions de Thomas Tuchel, il espère revenir en forme pour intégrer la liste en vue de la Coupe du Monde 2026.