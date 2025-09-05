Angleterre : John Stones quitte le rassemblement

John Stones a quitté le camp de l’Angleterre à la veille du match de qualification pour la Coupe du Monde contre Andorre. Le défenseur de Manchester City, convoqué par Thomas Tuchel, souffre d’une légère blessure musculaire et ne participera pas non plus au déplacement à Belgrade contre la Serbie mardi 9 août. « Malheureusement, John Stones vient de partir. Il est arrivé au camp avec des problèmes musculaires mineurs et il n’a pas progressé comme nous l’espérions », a expliqué Tuchel, précisant qu’aucun risque ne serait pris avec le joueur de 31 ans et ses 83 sélections. Le club de Manchester City a confirmé qu’il s’agissait d’une mesure de précaution.

Pour pallier ce forfait, le sélectionneur anglais a fait appel à Jarell Quansah, défenseur de 21 ans du Bayer Leverkusen, qui pourrait rapidement former une charnière avec Marc Guehi. Par ailleurs, d’autres nouveautés accompagnent cette liste, avec notamment le retour de Ruben Loftus-Cheek pour son premier rassemblement depuis 2018. Ainsi que Djed Spence (Tottenham), qui pourrait entrer dans l’histoire en devenant le premier joueur musulman à porter le maillot des Three Lions.