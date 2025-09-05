Menu Rechercher
Commenter 1
Eliminatoires CM - Europe

Angleterre : John Stones quitte le rassemblement

Par Allan Brevi
1 min.
John Stones savoure la victoire avec Harry Maguire @Maxppp
Angleterre Andorre

John Stones a quitté le camp de l’Angleterre à la veille du match de qualification pour la Coupe du Monde contre Andorre. Le défenseur de Manchester City, convoqué par Thomas Tuchel, souffre d’une légère blessure musculaire et ne participera pas non plus au déplacement à Belgrade contre la Serbie mardi 9 août. « Malheureusement, John Stones vient de partir. Il est arrivé au camp avec des problèmes musculaires mineurs et il n’a pas progressé comme nous l’espérions », a expliqué Tuchel, précisant qu’aucun risque ne serait pris avec le joueur de 31 ans et ses 83 sélections. Le club de Manchester City a confirmé qu’il s’agissait d’une mesure de précaution.

La suite après cette publicité
England
"He came with minor issues – muscle issues – to camp and didn’t progress as we thought and hoped he would, so he left camp this morning."

Thomas Tuchel confirms that John Stones has withdrawn from our #ThreeLions squad:
Voir sur X

Pour pallier ce forfait, le sélectionneur anglais a fait appel à Jarell Quansah, défenseur de 21 ans du Bayer Leverkusen, qui pourrait rapidement former une charnière avec Marc Guehi. Par ailleurs, d’autres nouveautés accompagnent cette liste, avec notamment le retour de Ruben Loftus-Cheek pour son premier rassemblement depuis 2018. Ainsi que Djed Spence (Tottenham), qui pourrait entrer dans l’histoire en devenant le premier joueur musulman à porter le maillot des Three Lions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Angleterre
Man City
John Stones
Djed Spence
Jarell Quansah

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Angleterre Flag Angleterre
Man City Logo Manchester City FC
John Stones John Stones
Djed Spence Djed Spence
Jarell Quansah Jarell Quansah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier