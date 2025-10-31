L’avis implacable de Luis Enrique sur les blessures au PSG

Le Paris Saint-Germain vit une saison 2025/2026 inédite. Le club de la capitale a dû démarrer son exercice sans avoir eu de présaison, à cause du Mondial des Clubs. Résultat : si les performances sportives sont au rendez-vous (le PSG est premier du classement de L1 et du classement de Ligue des Champions), les Rouge et Bleu enchaînent les blessures. Avant-hier, c’est Désiré Doué qui s’est retrouvé sur le flanc, quelques jours seulement après être sorti de l’infirmerie. De quoi pousser Luis Enrique à envisager la mise au repos d’autres cadres, comme Ousmane Dembélé ? À la veille d’affronter Nice pour le compte de la 11e journée de L1, l’Espagnol a mis les points sur les i.

« Pas de problème pour Ousmane. Pour la blessure de Doué, on est préoccupé chaque jour par la santé des joueurs. Ça fait partie du football professionnel. Ils peuvent faire leur travail, mais les blessures font partie de la vie des joueurs. Dans la gravité, ç’a été positif parce qu’on cherche à récupérer tous les joueurs. En ce moment, il n’y a que lui de blessé, mais c’est pas joli de voir un joueur blessé, mais je pense qu’on récupère des joueurs, c’est très positif pour nous », a-t-il déclaré, avant d’assurer que la nouvelle blessure de Doué n’avait pas déclenché un psychodrame au sein du PSG.

«Si tu penses à ne pas être blessé, tu ne peux pas être un joueur professionnel»

« Non. Ce que je pense c’est que tous les joueurs, il faut accepter ça comme une partie du métier. Si tu penses à ne pas être blessé, tu ne peux pas être un joueur professionnel dans n’importe quel sport. » En revanche, Luis Enrique a confié qu’il était disposé à proposer à ses joueurs le même traitement dont a bénéficié Achraf Hakimi. Joueur inusable du PSG, le latéral droit marocain a eu droit à plusieurs jours de repos cette semaine, après le match contre Brest. Un moment de récupération dont il a profité pour aller à Madrid assister au Clasico par exemple.

« Bien sûr, je suis très ouvert dans ces échanges-là. Je cherche à améliorer la performance individuelle de chaque joueur. Je suis ouvert au fait de reposer les joueurs. S’il a besoin de repos, pour moi, ce n’est pas un problème, on a une mentalité différente. Les joueurs peuvent parler avec moi et le staff. Ça dépend de chaque cas. Ça s’est passé il y a quelque temps avec Ousmane et Kylian (Mbappé), ç’a été polémique pour les journalistes, comme souvent. Je suis ouvert à mes joueurs. Avoir trois ou sept jours de repos, ce n’est pas un problème pour moi ». À bon entendeur…