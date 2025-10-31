OL : Paulo Fonseca lance un sérieux avertissement à son vestiaire

L’Olympique Lyonnais nous offre décidément des matches à rebondissement. Dimanche au Groupama Stadium, les Lyonnais se sont imposés 2 à 1 face à Strasbourg, après un but somptueux en fin de match d’Afonso Moreira, entré en jeu après la blessure de Malick Fofana à la suite du tacle assassin d’Ismaël Doukouré. Les supporters rhodaniens ont à peine eu le temps de se remettre de leurs émotions qu’ils ont vécu un match fou face au Paris FC mercredi soir. Tout avait bien commencé avec 3 buts inscrits très rapidement, dont 2 par Pavel Sulc aligné en pointe. Mais tout a changé en quelques minutes. Il y a eu l’expulsion d’Abner, que certains jugent sévère. Le Paris FC, qui a également fini à 10, a poussé et égalisé lors de cette rencontre qui s’est donc achevée sur le score de 3-3.

Un relâchement mental contre le PFC

Après le coup de sifflet final, les Lyonnais ont parlé d’une faute professionnelle tout en évoquant un sentiment de honte. Présent en tribunes, Paulo Fonseca n’a pas apprécié ce retournement de situation, lui dont les choix ont été pointés du doigt par certains supporters. Face à la presse ce vendredi, le technicien portugais est revenu sur ce nul au goût amer. «J’ai parlé avec les joueurs du match, de ce qu’il s’est passé. Je pense que c’est avant tout mental. Ce n’est pas parce que l’équipe avait des problèmes défensifs. On a cru que le match était terminé après le 3-0, et on a donné des raisons d’y croire au PFC avec leur premier but. Il y a eu un manque de concentration, un problème d’attitude et de rigueur. »

Il a ajouté : «on a l’impression d’avoir perdu le match, mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas une raison pour entrer en dépression. On doit continuer à y croire (…) Tous les matches que nous n’avons pas gagnés ont été différents. À Rennes, après le carton rouge de Tyler Morton, nous n’avions pas l’équilibre nécessaire pour résister à la pression. Dans ce match, c’est l’équilibre mental qui a fait défaut. Contre Toulouse, nous n’avons pas bien géré la rencontre, mais ce n’était pas un problème mental. À Nice, nous n’avons pas bien défendu. Sur les rares occasions que Nice a eues, nous avons manqué d’agressivité individuelle. Le problème, là, a été la concentration. On peut voir que dans ce match, nous avons concédé très peu d’occasions. Nice aussi en a eu peu, tout comme Toulouse.»

Fonseca envoie un message

Fonseca poursuit : «il y a eu d’autres matches contre de meilleures équipes, plus dangereuses, mais nous avons mieux joué parce que nous étions plus concentrés. Dominik (Greif) n’a pas eu d’arrêt à faire. Je pense que l’équipe est plus concentrée lors des gros matches, mais qu’elle se relâche un peu quand elle prend l’avantage. L’équipe est préparée pour jouer dans différentes structures. Pour moi, ce ne sont pas des problèmes de structure.» L’entraîneur de l’OL a ensuite été interrogé sur son coaching qui n’a pas été du goût de tout le monde. «Nous avons eu la situation d’Abner qui nous a obligés à faire entrer Nicolás Tagliafico. Corentin Tolisso a demandé à sortir, ce qui a conditionné nos changements. Avec les joueurs sur le terrain, nous avons plutôt bien défendu.»

Il conclut : «Paris ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Nous avons d’autres exemples contre Lens ou Lille, où l’équipe a su maintenir sa concentration. C’est un problème uniquement contre les équipes qui ne sont pas plus fortes que nous. Contre les équipes plus fortes, ce n’est pas un problème. Nous devons apprendre de toutes les situations pour faire progresser l’équipe et les joueurs. Je pense que cette équipe a la capacité de comprendre ce qu’il s’est passé.» Une réaction est attendue ce dimanche du côté de Brest, avant un déplacement à Séville pour défier le Betis en Ligue Europa et un très gros test face au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Paulo Fonseca espère que ses hommes vont entendre son message.