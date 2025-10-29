League Cup : Crystal Palace enfonce Liverpool dans la crise, Arsenal et Manchester City qualifiés

C’était un soir de League Cup avec plusieurs matchs de gala. Opposé à Brighton, Arsenal s’en est remis à son joyau Ethan Nwaneri et à sa star Bukayo Saka pour valider son billet pour les quarts de finale (2-0). Alors que les Seagulls ont manqué plusieurs situations dangereuses lors du premier acte, c’est finalement le Baby Gunner qui a trompé Jason Steele d’un tir à l’entrée de la surface, à la suite d’une excellente action collective. Saka a doublé la mise après une contre-attaque emmenée par Jurriën Timber. Manchester City s’est imposé non sans difficulté sur la pelouse de Swansea (1-3). Très fébriles défensivement, les Citizens ont concédé l’ouverture du score sur une frappe sublime de Gonçalo Franco, avant que l’ancien Rennais Jeremy Doku n’égalise avant la pause, après un bon travail sur son côté droit. Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, Rayan Cherki aura été l’un des meilleurs éléments sur le terrain et a été récompensé par le but du break dans le temps additionnel. Avant, Omar Marmoush avait déjà redonné l’avantage aux siens d’un tir surpuissant en angle fermé, après un beau contrôle orienté et un service de Cherki.

Toujours autant en crise, Liverpool, avec une équipe très remaniée, n’a rien pu faire contre l’une des sensations de ce début de saison, Cystal Palace. Les Eagles ont dominé du début à la fin, notamment grâce à un doublé du Sénégalais Ismaïla Sarr, et se sont imposés 3-0 à domicile. Yéremy Pino s’est également fait plaisir avec un joli but en solitaire. C’est déjà la sixième défaite des Reds lors des sept derniers matchs. Les joueurs d’Arne Slot devront se relancer à un moment ou un autre. De son côté, Chelsea s’est fait très peur contre Wolverhampton (3-4), bon dernier de Premier League et qui continue malgré tout sa saison cauchemardesque. Servi dans l’axe par Jamie Gittens, Andrey Santos a frappé à ras de terre pour inscrire son premier but sous le maillot des Blues. L’ailier anglais a ensuite déposé un centre millimétré dans la surface pour permettre à Tyrique George de pousser le ballon au fond des filets. Malgré leur avance de trois buts à la mi-temps, les joueurs d’Enzo Maresca ont bien failli se faire rejoindre. Tolu Arokodare et David Möller Wolfe ont réduit l’écart avant que Jamie Gittens ne rassure ses supporters, malgré un dernier but de l’attaquant norvégien des Wolves et l’expulsion de Liam Delap. Un peu plus tard, Tottenham n’a pas réussi à capitaliser sur son beau succès face à Everton en Premier League, et s’est logiquement incliné à St James’ Park contre Newcastle (2-0). Très solides défensivement, les Magpies ont marqué par l’intermédiaire de Fabian Schär et Nick Woltemade, et filent donc en quarts de finale de la compétition, dont ils sont tenants du titre.