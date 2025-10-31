Kylian Mbappé dévoile l’un de ses grands objectifs

Jour de consécration pour Kylian Mbappé. Sacré meilleur buteur européen la saison dernière avec 31 buts marqués en championnat (Viktor Gyökeres en avait marqué 39 avec le Sporting mais le championnat portugais est moins valorisé selon le barème), l’international tricolore a reçu son trophée ce vendredi lors de la cérémonie organisée par son club. Ce qui en étonnera plus d’un, c’est que l’ex-Parisien n’avait encore jamais reçu cette distinction depuis le début de sa carrière, malgré des centaines et des centaines de buts marqués.

«Tout d’abord, je tiens à remercier mes coéquipiers. Les récompenses collectives sont ce qu’il y a de plus important et jouer pour le Real Madrid est un rêve. Cette année, on a un groupe incroyable », expliquait-il ce vendredi. Un "groupe incroyable", dont il est aujourd’hui devenu le visage. Mbappé a repris la saison sur des standards stratosphériques : 17 buts en 16 matchs (11 buts en Liga), et c’est forcément son club, leader de Liga devant le FC Barcelone, qui peut se réjouir. De tels bilans chiffrés ouvrent aussi la voie à de nouveaux trophées individuels, et il ne s’en cache pas. Mbappé en fait même un objectif. «J’espère remporter à nouveau le Soulier d’or la saison prochaine. J’ai bien commencé, mais on verra. On peut gagner beaucoup de choses.»