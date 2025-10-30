Manchester City : Rayan Cherki a frappé très fort

« Rayan est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus dans ma carrière… il est au sommet ». Les propos de Pep Guardiola sur Rayan Cherki il y a un peu plus d’une semaine ont fait le tour des médias et des réseaux sociaux, régalant les admirateurs de l’ancien Lyonnais. Seulement, si le coach catalan a été très élogieux avec son joueur en conférence de presse, il ne lui accordait pas forcément un temps de jeu en adéquation avec de telles paroles. Ce qui soulevait certaines interrogations…

Il faut dire que depuis son retour à la compétition après sa blessure qui l’a éloigné des terrains pendant deux mois, Cherki avait dû se contenter des miettes, n’ayant disputé que 23 minutes au total distribuées sur 3 rencontres, et n’ayant donc pas le temps de prouver ses qualités. Face à Swansea en huitièmes de finale de League Cup mercredi, Pep Guardiola lui a cependant donné sa chance en le titularisant. Et le joueur de 22 ans a répondu présent.

Cherki a marqué des points

Après avoir touché le poteau à la 38e minute, alors que les Gallois étaient devant au score, puis l’égalisation de Doku en fin de première période, c’est lui qui a fait la différence en fin de match. D’abord, avec une belle passe décisive pour Marmoush qui a placé un missile sous la barre pour le 1-2 (77e), puis avec une belle frappe croisée, au niveau du point de penalty, pour sceller la victoire des Cityzens dans les arrêts de jeu. Une belle prestation qui lui vaut par exemple la meilleure note du match pour le Manchester Evening News, qui crédite l’ancien de l’OL d’un joli 8/10.

Au-delà du volet statistique, les médias anglais ont notamment apprécié sa volonté de prendre le jeu de l’équipe à son compte, sans se cacher, bien au contraire. « Je me sens très bien, je n’avais plus joué depuis très longtemps. Je suis heureux d’aider mes coéquipiers. Je veux juste jouer. Prendre du plaisir et en donner, quand je suis blessé je ne suis pas heureux, mais sur le terrain je le suis », a lancé le principal concerné après le match. Reste maintenant à voir si Pep Guardiola lui donnera du temps de jeu lors d’échéances plus importantes, comme ce choc contre le Borussia Dortmund la semaine prochaine en Ligue des Champions, ou l’affiche de Premier League du 9 novembre face à Liverpool…