Succès d’audience sur Ligue 1+ pour le multiplex de la 10e journée

Le multiplex en semaine a été un succès auprès du public. Ligue 1+ vient de communiquer ses chiffres d’audience pour cette 10e journée et ils sont excellents. «Au total, 2 millions de Français ont suivi les matchs et multiplex sur Ligue 1+, pour une audience moyenne de 807 000 téléspectateurs et une part d’audience de 4,7% en 4+», écrit la chaîne.

«Après le Classique OM-PSG (5ème journée, 1,2 million de téléspectateurs, ndlr), la rencontre FC Nantes-PSG diffusée en gratuit lors de la 1ère journée et l’Olympique OL-OM (3ème journée), il s’agit de la quatrième meilleure audience de Ligue 1+.» Les nombreux matchs spectaculaires et les créneaux inhabituels peuvent expliquer ce carton d’audience.