Le PSG a 3 gros concurrents pour Said El Mala

Il y a quelques jours, Bild a annoncé que le PSG suit de près de Said El Mala, joueur de Cologne et international U21 avec l’Allemagne. Ce mardi, le média allemand confirme que le club français est bien sur le coup. Mais il y a de la concurrence. Ainsi, Bild révèle qu’en plus de l’Inter Milan, le Bayern Munich est également à l’affût pour recruter le joueur de 19 ans.

De plus, Manchester City a appelé Cologne afin de se renseigner et prendre des informations sur El Mala. Un concurrent que craint beaucoup le Rekordmeister. Bild assure que les Bavarois ont demandé à Cologne de les prévenir si les Skyblues venaient à passer à l’action. Enfin, il faudra mettre le prix puisque Sky Germany indique qu’une somme de 30 à 40 M€ ne sera pas forcément suffisante pour l’enrôler.