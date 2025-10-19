Le PSG fonce sur une surprenante piste allemande

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a complètement revu sa stratégie sportive. Le club de la capitale avait d’ailleurs nommé le technicien espagnol pour amorcer une révolution : celle d’un PSG plus collectif et moins centré sur les individualités. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce choix, impulsé par Nasser Al-Khelaïfi, est sans doute l’un des meilleurs depuis l’arrivée de QSI en 2011. Vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée, Paris espère bien poursuivre sa domination sur les scènes nationale et européenne. Pour cela, Luis Enrique compte s’appuyer sur un recrutement toujours plus ciblé.

Le directeur sportif Luis Campos, fidèle à son approche, scrute attentivement le marché des jeunes talents prometteurs, comme il l’avait déjà fait en dénichant João Neves, Pacho ou encore Vitinha. Et avec un entraîneur qui privilégie avant tout la jeunesse, le PSG mise désormais sur les futures stars de demain. Selon les informations du quotidien Bild, la cellule de recrutement parisienne s’intéresse depuis plusieurs semaines à un jeune ailier de Bundesliga : l’international allemand U21 Said El Mala.

Estimé à 20 millions d’euros

Âgé de 19 ans, il évolue cette saison du côté du FC Köln, avec qui il découvre la première division. L’an passé, il s’était illustré en troisième division allemande avec 13 buts et 5 passes décisives. Et cette saison, il a démarré très fort, inscrivant 3 buts et délivrant 1 passe décisive en seulement 245 minutes de jeu. Un ratio impressionnant qui fait de lui l’une des révélations de ce début de saison en Allemagne. Explosif malgré sa grande taille (1,90 m), il a déjà tapé dans l’œil du PSG, qui souhaiterait agir rapidement avant que la concurrence ne s’intensifie.

« Ne nous voilons pas la face : s’il continue à marquer ainsi et qu’il ajoute à ses points forts les aspects essentiels pour la Bundesliga, nous devrons le céder à un prix incroyablement élevé. Cela arrivera un jour », a confié son entraîneur Lukas Kwasniok ce week-end après son nouveau but face à Augsbourg. Estimé à environ 20 millions d’euros et suivi également par Brighton et l’Inter Milan, Said El Mala, d’origine libanaise, ne devrait pas quitter Cologne dès cet hiver selon Bild. En revanche, un départ l’été prochain semble déjà acté pour ce joueur sous contrat jusqu’en 2030. À suivre donc, mais le PSG semble bien décidé à continuer de miser sur de jeunes paris prometteurs pour renforcer son effectif.