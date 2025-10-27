Manchester City : où est Rayan Cherki ?

« Rayan est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus dans ma carrière… il est au sommet ». Personne n’est passé à côté de la tirade de Pep Guardiola sur Rayan Cherki il y a sept jours. C’était avant la rencontre de Ligue des Champions face à Villarreal, remportée 2-0 par les Citizens, et 2 jours après le retour sur les terrains de l’international français face à Everton. Son entrée en fin de partie, pour 5 minutes de jeu, avait d’ailleurs déclenché une compilation de ses ballons touchés qui avait régalé ses fans. On l’attendait donc avec un temps de jeu en forte croissance au cours des matches suivants.

Raté, puisqu’il a eu droit à 5 minutes seulement face à Villarreal. Peut-être parce que le match était déjà plié ? Contre Aston Villa dimanche, Manchester City a été mis en difficulté et était vite mené 1-0. La ligne offensive alignée par Guardiola, avec Savinho et Bobb sur les ailes, n’a pas convaincu, et pourtant, lorsque le technicien espagnol a exécuté un triple premier changement à la 60e minute, il n’a pas lancé Rayan Cherki. L’ancien Lyonnais a finalement foulé la pelouse à un quart d’heure de la fin, sans pouvoir influer sur le score de la rencontre.

Haaland bien trop seul

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters de Manchester City commencent à trépigner et se plaignent des choix de Guardiola. Plus affûté que jamais, Cherki attend son heure, comme de nombreux autres éléments offensifs avant lui. Car pour l’instant, son aventure anglaise s’avère frustrante. Elle avait pourtant bien commencé avec un but dès la première journée de Premier League, contre Wolverhampton. Mais sa première titularisation a coïncidé avec la première défaite, à domicile, face aux Spurs, puis une blessure à la cuisse l’a tenu éloigné des terrains de la fin août au début du mois d’octobre.

Cherki devrait obtenir plus de temps de jeu ce mercredi à l’occasion de la Coupe de la Ligue anglaise, avec un déplacement sur la pelouse de Swansea. Pour démarrer une rencontre et prendre de l’importance dans le jeu de son nouveau club. Car dimanche, Aston Villa a vite compris qu’en cadenassant Erling Haaland, il rendait City inoffensif. Depuis le début de saison, le Norvégien a inscrit 11 buts. Cherki, avec son but lors de la première journée, est le deuxième meilleur buteur du club, au même titre que Foden, Reinjders et Nunes, eux aussi à 1 but. Plus que jamais, Guardiola a besoin de diversifier la menace offensive de son équipe. D’autant que le calendrier des prochaines semaines s’annonce très dense, avec Bournemouth, Liverpool et Newcastle au programme en Premier League.