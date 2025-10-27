Menu Rechercher
Commenter 13
Premier League

Manchester City : où est Rayan Cherki ?

De retour depuis mi-octobre et encensé par son entraîneur Pep Guardiola, Rayan Cherki peine pourtant à obtenir du temps de jeu.

Par Aurélien Léger-Moëc
2 min.
Cherki avec Manchester City @Maxppp
Aston Villa 1-0 Man City

« Rayan est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus dans ma carrière… il est au sommet ». Personne n’est passé à côté de la tirade de Pep Guardiola sur Rayan Cherki il y a sept jours. C’était avant la rencontre de Ligue des Champions face à Villarreal, remportée 2-0 par les Citizens, et 2 jours après le retour sur les terrains de l’international français face à Everton. Son entrée en fin de partie, pour 5 minutes de jeu, avait d’ailleurs déclenché une compilation de ses ballons touchés qui avait régalé ses fans. On l’attendait donc avec un temps de jeu en forte croissance au cours des matches suivants.

La suite après cette publicité

Raté, puisqu’il a eu droit à 5 minutes seulement face à Villarreal. Peut-être parce que le match était déjà plié ? Contre Aston Villa dimanche, Manchester City a été mis en difficulté et était vite mené 1-0. La ligne offensive alignée par Guardiola, avec Savinho et Bobb sur les ailes, n’a pas convaincu, et pourtant, lorsque le technicien espagnol a exécuté un triple premier changement à la 60e minute, il n’a pas lancé Rayan Cherki. L’ancien Lyonnais a finalement foulé la pelouse à un quart d’heure de la fin, sans pouvoir influer sur le score de la rencontre.

La suite après cette publicité

Haaland bien trop seul

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters de Manchester City commencent à trépigner et se plaignent des choix de Guardiola. Plus affûté que jamais, Cherki attend son heure, comme de nombreux autres éléments offensifs avant lui. Car pour l’instant, son aventure anglaise s’avère frustrante. Elle avait pourtant bien commencé avec un but dès la première journée de Premier League, contre Wolverhampton. Mais sa première titularisation a coïncidé avec la première défaite, à domicile, face aux Spurs, puis une blessure à la cuisse l’a tenu éloigné des terrains de la fin août au début du mois d’octobre.

Cherki devrait obtenir plus de temps de jeu ce mercredi à l’occasion de la Coupe de la Ligue anglaise, avec un déplacement sur la pelouse de Swansea. Pour démarrer une rencontre et prendre de l’importance dans le jeu de son nouveau club. Car dimanche, Aston Villa a vite compris qu’en cadenassant Erling Haaland, il rendait City inoffensif. Depuis le début de saison, le Norvégien a inscrit 11 buts. Cherki, avec son but lors de la première journée, est le deuxième meilleur buteur du club, au même titre que Foden, Reinjders et Nunes, eux aussi à 1 but. Plus que jamais, Guardiola a besoin de diversifier la menace offensive de son équipe. D’autant que le calendrier des prochaines semaines s’annonce très dense, avec Bournemouth, Liverpool et Newcastle au programme en Premier League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Rayan Cherki
Pep Guardiola

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
Pep Guardiola Pep Guardiola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier