Brendan Rodgers quitte le banc du Celtic Glasgow

Brendan Rodgers au Celtic, c’est terminé. L’entraîneur nord-irlandais a présenté sa démission à la direction du club écossais, ce lundi, au lendemain de la deuxième défaite des Bhoys cette saison en championnat, contre Hearts (3-1). Un départ qui intervient quelques mois après que Rodgers ait permis au Celtic de remporter la Scottish Premiership pour la 55e fois de son histoire.

« Le Celtic Football Club confirme que l’entraîneur Brendan Rodgers a présenté aujourd’hui sa démission. Celle-ci a été acceptée par le club et Brendan quittera ses fonctions avec effet immédiat. Le club a apprécié la contribution de Brendan au Celtic au cours de ses deux périodes très fructueuses au sein du club. Brendan quitte le Celtic avec nos remerciements pour le rôle qu’il a joué pendant une période de succès continu pour le club et nous lui souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir. Le processus de nomination d’un nouvel entraîneur permanent est en cours et le club tiendra les supporters informés dès que possible. Nous sommes heureux que, pendant cette période intérimaire, l’ancien entraîneur du Celtic, Martin O’Neill, et l’ancien joueur du Celtic, Shaun Maloney, aient accepté de prendre en charge les affaires de l’équipe première du Celtic. De plus amples détails seront confirmés prochainement », a annoncé le Celtic sur son site.