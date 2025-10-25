Gigio Donnarumma a tranché entre Haaland et Mbappé

Gianluigi Donnarumma fait désormais le bonheur de Manchester City. Après avoir vécu les six plus grands mois de sa carrière avec le PSG, le gardien italien s’est imposé sans problème chez le champion d’Angleterre où il partage le vestiaire d’un certain Erling Haaland. Dans un entretien au Daily Mail, il affirme d’ailleurs préférer les qualités du Norvégien à celles de Kylian Mbappé, son ancien coéquipier à Paris.

«Celui qui a la meilleure frappe ? Je pense que c’est Erling. Il est gaucher, donc il est différent de Kylian (Mbappé). Ils sont tous les deux difficiles à affronter. C’est donc compliqué (de choisir) mais je préférerais qu’Erling joue pour moi», assume le portier de 26 ans. Ça tombe bien puisque les deux hommes jouent ensemble maintenant.