Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le sixième bilan de la saison du classement des top buteurs européens.. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Comme depuis plusieurs semaines, c’est le buteur anglais Harry Kane qui arrive en tête. Le joueur du Bayern Munich comptabilise un excellent bilan de 12 buts en 8 matches avec le Rekordmeister. Néanmoins, il n’a pas trouvé la faille ce samedi lors de la victoire 3-0 de son équipe contre le Borussia Mönchengladbach.

La suite après cette publicité

Il devance d’une courte tête son dauphin Erling Haaland. Le buteur norvégien a marqué hier, mais son but a été refusé. Conséquence, Manchester City a perdu 1-0 face à Aston Villa. L’ancien du Borussia Dortmund comptabilise désormais 11 buts en 9 matches. Il est accompagné sur le podium par Ayase Ueda. Auteur de 11 buts en 10 matches, le joueur du Feyenoord n’a pas marqué hier lors de la défaite 3-2 contre le PSV Eindhoven. Kylian Mbappé arrive en quatrième position suite à un nouveau but inscrit lors du Clàssico contre le FC Barcelone (2-1). Avec ce pion, il compte désormais 11 buts en 10 matches.

Mason Greenwood dans le top 10

En cinquième position, Aleksey Batrakov stage avec 10 buts en 13 matches. Il est resté muet ce dimanche contre le FK Akron Togliatti (1-1). Joaquin Panichelli arrive à la sixième place. Battu par l’Olympique Lyonnais avec Strasbourg, l’attaquant argentin est désormais doté de 8 buts en 9 matches. Un bilan comptable similaire à celui de Vangelis Pavlidis. L’attaquant grec de Benfica a vu triple ce samedi lors du festival des Aigles contre Arouca (5-0). En huitième position, on retrouve l’Albanais Mirlind Daku avec 8 buts en 13 matches. Le buteur du Rubin Kazan n’a pas marqué hier lors de la défaite 1-0 contre le FK Krasnodar.

La suite après cette publicité

Neuvième, Mason Greenwood fait son apparition dans ce classement. Encore buteur ce samedi malgré la défaite 2-1 contre Lens, l’ailier anglais affiche maintenant un solide total de 7 buts en 9 matches. Enfin, la dixième position revient à Pablo. Le buteur brésilien de Gil Vicente a marqué une nouvelle réalisation ce vendredi contre Alverca lors d’un large succès 4-0. Il est désormais doté de 7 buts en 9 matches. Alessandro Vogt (Saint Gall), Paul Onuachu (Trabzonspor), Dmitriy Vorobyev (Lokomotiv Moscou), Brayan Gil (Baltika Kaliningrad), Valentino Müller (WSG Tirol) et Luis Suarez (Sporting CP) échouent aux portes du top 10 avec 7 buts.

Jeppe Erenbjerg (Zulte Waregem), Omri Gandelman (La Gantoise), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Petar Ratkov (RB Salzbourg), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Maksim Glushenkov (Zenit), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Chris Bedia (Young Boys), Antoine Semenyo (Bournemouth), Jonathan Burkardt (Eintracth Francfort), Igor Thiago (Brentford), Markus Pink (Wolfsberger AC), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Wout Weghorst (Ajax Amsterdam), Koen Kostons (PEC Zwolle), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Ismaël Saïbari (PSV Eindhoven), Ricky van Wolfswinkel (Twente), Christopher Ibayi (Thoune), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Mauro Icardi (Galatasaray), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Jesus Ramirez (Nacional), Karl Etta Eyong (Levante), Julian Alvarez (Atlético de Madrid) et Clayton (Rio Ave) suivent avec 6 réalisations.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens