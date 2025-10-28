Manchester United : le patron s’appelle Bryan Mbeumo !

Cette saison, Manchester United veut sortir de la galère. Après une flopée de saisons moyennes, les Red Devils ont touché le fond l’année dernière. Battu en finale de Ligue Europa, le club mancunien a été en souffrance en championnat avec une 15e place humiliante en fin d’exercice. Malgré cette cuvée cataclysmique, les dirigeants du club le plus titré d’Angleterre ont continué de miser sur Ruben Amorim. Arrivé en novembre 2024 sur le banc anglais, le coach portugais a été régulièrement vilipendé ces derniers mois. A l’abri des critiques dans un premier temps, l’ancien tacticien du Sporting CP a rapidement été pointé du doigt cette saison lors des premiers résultats décevants.

Pourtant, la dynamique actuelle semble donner raison aux défenseurs du Portugais. Malgré un début de saison en dents de scie et qui aurait pu sonner le glas de l’aventure d’Amorim avec United, les choses rentrent dans l’ordre pour les pensionnaires d’Old Trafford. Signe de ce retour aux affaires, plusieurs individualités commencent à se dégager. C’est le cas de Bryan Mbeumo. Recruté en provenance de Brentford après une saison à 20 buts en Premier League, l’attaquant camerounais a coûté 81 millions d’euros à Manchester. Moins expérimenté des grands clubs comme les deux autres recrues offensives que sont Matheus Cunha et Benjamin Sesko, l’ancien de Troyes est pourtant celui qui réalise le meilleur début de saison.

Manchester United est sous le charme de Bryan Mbeumo

Ouvrant rapidement son compteur le 30 août face à Burnley, l’ailier polyvalent de 26 ans a connu une période de disette qui a concordé avec la période de moins bien de son équipe. Incapable d’être décisif du 14 septembre au 27 septembre lors de trois rencontres de championnat, il a vu son équipe perdre à deux reprises durant cette période. Passeur décisif contre Sunderland juste avant la trêve d’octobre, il a ainsi contribué à la victoire face aux Black Cats (2-0). Au retour de la trêve d’octobre, le natif d’Avallon est passé à la vitesse supérieure. Buteur à Liverpool, le numéro 19 mancunien s’est offert un doublé à domicile face à Brighton ce week-end. Comme par hasard, United a remporté ces deux matches. Même quand son équipe n’a pas gagné, l’attaquant a toujours été l’un des seuls rayons de soleil cette saison et n’a jamais démérité.

Des prestations XXL qui permettent à Mbeumo de s’affirmer comme le leader de l’attaque des Red Devils et comme l’un des meilleurs joueurs d’Angleterre. En octobre, aucun joueur de Premier League n’a été plus décisif que Mbeumo. Des prestations qui attisent les louanges, comme celles de la légende Wayne Rooney, dithyrambique au sujet du Camerounais dans son podcast : «Mbeumo a été constant dans ses performances, je pense que c’est l’essentiel. Si vous vous retrouvez régulièrement dans les bonnes positions et que vous vous procurez des occasions, vous finirez par marquer. Quand vous êtes attaquant et que vous marquez des buts, vous prenez plaisir à marquer des buts et ce sentiment perdure. Il est très confiant en ce moment. J’espère que cela va continuer parce qu’il a certainement été la meilleure recrue de United cette saison.»

De son côté, Mbeumo travaille et ses performances parlent pour lui. Interrogé après la rencontre face aux Seagulls, le Camerounais a expliqué qu’il ne se fixait pas de limites pour sa première saison à United : «Cela n’a pas été facile car nous sommes tous arrivés cette année et nous avons essayé de créer des liens à l’entraînement. Cela n’a pas été facile d’arriver dans cet environnement, un grand club, les attentes ne sont pas faciles à gérer, mais avec les coéquipiers, tout le monde m’aide, aide l’équipe, aide les nouveaux joueurs et je pense que c’est très important. J’essaie toujours de viser haut en championnat. J’essaie toujours de viser haut dans tout ce que je fais. J’essaie de ne pas me fixer de limites et de savoir ce que je peux faire. Je vais simplement travailler dans ce sens autant que possible.» Déterminé à rejoindre Manchester cet été, Mbeumo peut avoir le sentiment d’avoir fait le bon choix jusqu’ici : leader de l’attaque des Red Devils avec quatre buts et une passe décisive en neuf matches de championnat, l’attaquant est le grand artisan de la sixième place de Manchester United en Premier League.