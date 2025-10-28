LdN (F) : l’Allemagne élimine la France et file en finale

C’est du côté de Caen que se disputait cette demi-finale retour de Ligue des Nations féminine, avec une place en finale en jeu. Les Bleues accueillaient ainsi l’Allemagne après le succès 1-0 des Germaniques lors du match aller. On avait logiquement du beau monde côté tricolore, malgré la blessure de Katoto, avec les retours de Mbock et Karchaoui notamment, et Baltimore et Malard étaient là devant. Mais les deux formations se sont quittées dos à dos, sur le score de 2-2.

Tout avait pourtant bien commencé avec ce but de Melvine Malard dès la 3e minute de jeu seulement. Pas de quoi faire trembler des Allemandes sûres de leur force. Nicole Anyomi égalisait donc peu avant le quart d’heure de jeu d’un joli extérieur du pied. Les Françaises dominaient et avaient des occasions, mais allaient être cueillies à froid au retour des vestiaires via Klara Bühl qui signait le 2-1. La France a pu égaliser via Clara Mateo, auteure d’une belle tête à la 89e, mais ce n’est pas suffisant et l’Allemagne, qui l’emporte 3-2 au cumulé, défiera l’Espagne en finale le 2 décembre prochain au Metropolitano de Madrid.