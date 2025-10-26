MU : Joshua Zirkzee déjà pisté en Europe

Face à la concurrence de Benjamin Šeško et Matheus Cunha, Joshua Zirkzee a probablement perdu ses chances de s’imposer dans l’effectif de Manchester United, sous les ordres de Ruben Amorim. Le Néerlandais, arrivé de Bologne pour plus de 42 millions d’euros à l’époque d’Erik ten Hag, a rencontré beaucoup de difficultés à Old Trafford, avec seulement sept buts en 49 apparitions la saison dernière et quatre matches joués cette saison.

L’enjeu est maintenant de savoir où l’ancien du Bayern Munich rebondira et quand. Ainsi, d’après le Daily Mirror, le Séville FC est désormais entré dans la course pour accueillir Zirkzee, qui devrait demander à quitter United lors du mercato de janvier. Le nouvel entraîneur espagnol, Matias Almeyda, cherche à renforcer son attaque et estime que le style de jeu de Zirkzee conviendrait mieux à La Liga, tandis que West Ham, avec Nuno Espirito Santo, envisagerait également un prêt pour le Néerlandais en difficulté actuellement.