Mercato : Manchester United veut tenter un coup très osé en janvier

Les choses vont un peu mieux du côté d’Old Trafford. Après un début de saison compliqué, notamment marqué par des rumeurs d’éviction précoce de Ruben Amorim, les Red Devils commencent à enchaîner les résultats positifs. Les Mancuniens ont ainsi réussi à se hisser à la quatrième place du classement de la Premier League grâce à leurs trois succès de rang, et semblent avoir laissé les démons du début de saison dans le passé.

La suite après cette publicité

Les recrues estivales commencent à justifier leur transfert parfois mirobolant, à l’image de Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, tous deux buteurs hier. De quoi se tourner vers la suite de la saison avec optimisme. Mais en janvier, les décideurs de l’écurie mancunienne souhaitent continuer de renforcer l’effectif et ils ont coché un sacré nom sur leur liste.

Le petit frère

Manchester United envisagerait ainsi un transfert surprise pour Jobe Bellingham lors du mercato de janvier, afin de renforcer son milieu de terrain, rapporte le Daily Express. Le jeune Anglais, frère de la star de l’Angleterre et du Real Madrid Jude Bellingham, a connu des difficultés pour s’adapter depuis son arrivée à Borussia Dortmund en provenance de Sunderland. Recruté pour plus de 30 millions d’euros cet été, il n’a pas encore marqué en 11 apparitions et n’a débuté que deux matches de Bundesliga. Sa situation est également compliquée par les tensions croissantes entre son père, Mark Bellingham, et le directeur sportif du club allemand, Sebastian Kehl, à la suite d’un désaccord sur le temps du joueur en championnat.

La suite après cette publicité

Des problèmes qui ont alimenté les rumeurs sur son avenir, tandis que Manchester United surveille de près la situation et pourrait envisager un prêt pour le milieu de terrain de 20 ans en janvier. Il n’est pas encore certain si Jobe Bellingham accepte de quitter Dortmund ou préfère persévérer en espérant s’imposer dans le club où son frère a brillé. En parallèle, le manager des Red Devils, Ruben Amorim, réfléchit également à un prêt pour Conor Gallagher, milieu anglais d’Atletico Madrid, afin de renforcer ses options au milieu.