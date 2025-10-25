Ruben Amorim l’a très mauvaise contre Arne Slot

La défaite de Liverpool à Anfield dimanche dernier en Premier League contre Manchester United (2-1) a eu du mal à passer du côté d’Arne Slot. Il faut dire que c’était une première depuis 2016. En conférence de presse, le technicien néerlandais s’était agacé de la manière de jouer de son adversaire, profitant de l’ouverture du score précoce de Bryan Mbeumo, dès la 2e minute. Selon lui, les Mancuniens ont attendu leurs adversaires pour mieux les piquer en contre.

«Ils nous attendaient en bloc bas, jouaient de longs ballons. L’ouverture du score leur a donné encore plus confiance. Si on m’avait dit que nous serions menés 1-0 contre une équipe de United qui jouait comme cela, et qu’on se créerait huit, neuf, dix occasions franches, je vous aurais répondu que je ne pense pas que ce soit possible. Mais c’est ce qui est arrivé», regrettait Slot, qui a depuis mis fin à cette série de 4 défaites de suite pour Liverpool en allant gagner largement à Francfort en Ligue des Champions (5-1).

«Je me fiche de ce que Slot dit»

Ruben Amorim a, lui, eu le temps de ruminer les propos de son collègue toute la semaine, jusqu’au point presse suivant. Celui-ci a eu lieu hier et il en a profité pour répondre à sa manière. Avec une certaine véhémence. «Je me fiche de ce que Slot dit, de ce que les gens disent de notre équipe. Je peux regarder le match et dire que nous pouvons faire mieux et que nous devons faire mieux à l’avenir, mais il faut parfois s’adapter. Je n’ai donc besoin de personne pour évaluer mon équipe. Je peux l’évaluer moi-même et suis convaincu que nous devons mieux jouer avec le ballon, et nous allons essayer de le faire».

Une réaction épidermique d’un coach qui se sait sous pression. Mais comme souvent depuis son arrivée à Old Trafford, lorsqu’il est dos au mur, le Portugais et son équipe parviennent à redresser la barre, avant de se perdre à nouveau en instabilité. «C’est surtout une question d’attitude», assurait-il hier, reconnaissant qu’une victoire à Anfield est toujours bon pour la confiance. «Il faut parfois se forcer à jouer les fondamentaux quand ça devient plus difficile en match». Surtout avec une équipe en manque de constance. La réponse de Slot est attendue.