PL : Liverpool continue sa chute en championnat face à Brentford

Ces dernières semaines, Liverpool traversait une crise inédite. Champion d’Angleterre en titre, la formation d’Arne Slot restait sur trois défaites de suite en championnat. On commençait alors à penser que Liverpool connaissait sa première crise depuis bien longtemps. Mais la très large victoire face à Francfort en C1 (5-1) laissait penser que l’hémorragie avait été stoppée. Pour confirmer, il fallait donc répondre présent ce samedi soir à l’extérieur sur la pelouse de Brentford.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Liverpool 15 9 +2 5 0 4 16 14 10 Brentford 13 9 0 4 1 4 14 14

Mais les Reds sont bien malades. Et ils l’ont prouvé encore une fois. Brentford a rapidement ouvert la marque dans ce match grâce à Ouattara après cinq petites minutes de jeu. Juste avant la pause, Schade a même fait le break pour assommer les Reds. La réduction de l’écart dans la foulée de Kerkez n’a rien changé. Au retour des vestiaires, Igor Thiago a scellé la victoire des siens sur penalty. La réduction du score de Salah à la fin du match n’a rien changé.