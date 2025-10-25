OM : la grande frustration de Nayef Aguerd après la défaite à Lens

Ce samedi, le RC Lens s’est imposé à domicile face à l’OM au terme d’un match plein d’intensité. Sans avoir été dominateurs, les Lensois ont réussi à prendre le meilleur face à des Marseillais qui ont manqué de lucidité défensivement et offensivement. Capitaine du soir, Nayef Aguerd n’a pas grand-chose à se reprocher. Frustré après la rencontre, le défenseur marocain a pointé du doigt les erreurs de son équipe ce samedi :

La suite après cette publicité

«Je pense qu’il faut rester soudés. Le score ne reflète pas le match qu’on a fait. On a bien joué. On est déçus du résultat, c’est des petits détails…on savait que ça serait dur à Lens. On a montré qu’on était capables de prendre des points à l’extérieur, on a pris des buts sur penalty et corner. Il va falloir corriger les erreurs et avancer. Il faut de l’efficacité sur les deux surfaces. On a fait une belle entame, on a maîtrisé les débats. Ils ont mis des buts sur leurs deux occasions. J’essaye de donner un plus, le coach m’a choisi pour être capitaine. Je m’en fous du capitanat, je voulais gagner le match…c’est dommage.»