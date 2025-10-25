Prono
Match Lens - Marseille en direct commenté
9e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 25 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 9e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 25 octobre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Marseille.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 octobre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Marseille ?
Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, W. Saïd, F. Thauvin, O. Édouard.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, B. Pavard, A. Murillo, A. Vermeeren, M. O'Riley, T. Weah, M. Greenwood, Igor Paixão, R. Vaz.
- Qui arbitre le match Lens Marseille ?
Stéphanie Frappart est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Marseille ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 octobre 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour Marseille ?
Un seul but a été inscrit pour Marseille par M. Greenwood 17'.
- Qui a marqué le but pour Lens ?
Un seul but a été inscrit pour Lens par O. Édouard 23' (sp.).