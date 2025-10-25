Menu Rechercher
1 - 1
33'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 9e journée
Lens
1 - 1
33'
Marseille
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
23'
1 - 1
O. Édouard (SP)
17'
0 - 1
(PD T. Weah) M. Greenwood
Voir le live commenté
Classement live 2 Marseille 19 4 Lens 17
Possession 59% Marseille Lens
Tirs 2 1 4 1 2 6
Compositions Lens 3-4-2-1 Marseille 4-2-3-1
565 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 2
Fautes subies
#1 Logo Lens Mamadou Sangaré 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Mamadou Sangaré 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Marseille Emerson 2
Passes (%)
#1 Logo Marseille Arthur Vermeeren 39/40 98% #2 Logo Marseille Nayef Aguerd 38/40 95% #3 Logo Marseille Emerson 28/31 90%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
28% 42% 30%
Série en cours
V
V
N
V
D
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
41% 13 Victoires 22% 7 Nuls 38% 12 Victoires

Blessures & suspensions

Deiver Machado Deiver Machado Ischio-jambiers Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse
Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure à l'épaule Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure au mollet Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Facundo Medina Facundo Medina Blessure à la cheville

Match Lens - Marseille en direct commenté

9e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 25 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 25 octobre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Marseille.

Arbitres

Stéphanie Frappart arbitre principal
0
1.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Alexis Auger arbitre assistant
Mikael Berchebru arbitre assistant
Remi Landry quatrième arbitre
Stephane Bre arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30481
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 73

Match en direct

Date 25 octobre 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 9
Diffusion Ligue 1+
Code RCL-OM
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 octobre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Marseille ?

Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, S. Baidoo, J. Gradit, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, R. Aguilar, W. Saïd, F. Thauvin, O. Édouard.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, B. Pavard, A. Murillo, A. Vermeeren, M. O'Riley, T. Weah, M. Greenwood, Igor Paixão, R. Vaz.

Qui arbitre le match Lens Marseille ?

Stéphanie Frappart est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Marseille ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 octobre 2025, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué le but pour Marseille ?

Un seul but a été inscrit pour Marseille par M. Greenwood 17'.

Qui a marqué le but pour Lens ?

Un seul but a été inscrit pour Lens par O. Édouard 23' (sp.).

Top commentaires
Comparer les stats du match
