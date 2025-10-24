Liverpool : Arne Slot vole à la rescousse de Mohamed Salah !

L’été dernier, Mohamed Salah a fait le choix de rester à Liverpool. Arrivé en 2017 sur les bords de la Mersey après une belle saison à l’AS Roma, l’ailier égyptien a marqué l’histoire du football avec les Reds. Devenant l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la Premier League, l’attaquant gaucher a empilé les buts et les passes décisives à ne plus savoir quoi en faire. Survivant de la folle attaque avec Sadio Mané et Roberto Firmino, l’ancien de Chelsea était en fin de contrat l’été dernier avec les pensionnaires d’Anfield.

Finalement, après une saison exceptionnelle d’un point de vue statistique (34 buts et 23 passes décisives en 54 matches) et d’une nouvelle Premier League remportée, le Pharaon a fait le choix à Liverpool. Un choix salué par les fans et qui a forcément poussé la direction à travailler sur le marché des transferts pour épauler son numéro 11 pour ses deux dernières années de contrat. Ainsi, après un mercato onéreux avec 482 millions d’euros dépensés pour des arrivées XXL, la greffe a du mal à prendre à Anfield. Même si Hugo Ekitike s’est bien intégré, on ne peut pas en dire de même des autres joueurs qui sont venus chez le champion d’Angleterre en titre cet été (Frimpong, Kerkez, Isak, Wirtz).

Arne Slot n’est pas inquiet pour Salah

Une situation qui impacte forcément le club. Collectivement, malgré un début de saison intéressant, Liverpool est moins rôdé que l’an dernier et reste notamment sur quatre défaites lors de ses cinq derniers matches. Et même si le large succès sur la pelouse de l’Eintracht Francfort en milieu de semaine est un premier pas pour sortir de la crise (5-1), les Reds doivent faire plus et cela passe également par un regain de forme chez Mohamed Salah. Pointé du doigt et en panne d’automatismes avec ses coéquipiers, l’ailier de 33 ans est en souffrance. Critiqué, il ne compte que trois buts et autant de passes décisives en douze rencontres. Un rendement insuffisant qui n’inquiète pas Arne Slot.

Absent du onze lors des deux dernières rencontres de Ligue des Champions, l’Egyptien a vu le technicien néerlandais prendre sa défense en conférence de presse ce vendredi : «la dernière chose qui m’inquiète, c’est que Mo recommence à marquer des buts… et c’est ce que j’attends de lui dans les semaines et les mois à venir pour notre club. Tout le monde a traversé une période difficile. Les statistiques influencent l’opinion publique. Je dois montrer à tout le monde ce que nous avons bien fait et ce que nous avons mal fait.» N’ayant réussi qu’un seul dribble sur ses 8 matches de Premier League jusqu’ici, Mohamed Salah va devoir faire mieux dans tous les secteurs de jeu pour faire taire ses détracteurs.