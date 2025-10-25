Menu Rechercher
Serie A : l’Atalanta accroché par Cremonese

Ce samedi soir, le football italien continuait avec Cremonese et l’Atalanta qui s’affrontaient. Le match, disputé ce samedi au stade Stadio Giovanni Zini, s’est soldé par un match nul (1-1). C’est l’international anglais Jamie Vardy qui a ouvert le score dans le dernier quart d’heure de jeu. Cremonese pensait avoir fait le plus dur. Mais c’est finalement l’Atalanta qui a égalisé par l’intermédiaire de Brescianni.

Par Hanif Ben Berkane
Cremonese 1-1 Atalanta

