Newcastle : la réponse cash d’Eddie Howe à Arne Slot pour Alexander Isak

Eddie Howe a choisi la sobriété pour réagir aux propos d’Arne Slot. L’entraîneur de Newcastle n’a pas répondu directement aux critiques du technicien de Liverpool, qui avait suggéré que les Magpies étaient un « club plus petit » et que le traitement réservé à Alexander Isak pendant l’été avait affecté sa condition physique à son arrivée chez les Reds. Le joueur suédois, arrivé pour 143 millions d’euros, souffre désormais d’une blessure à l’aine et ne pourra pas jouer pendant un certain temps. Slot avait souligné que chaque club a des conditions différentes en pré-saison et que l’on ne pouvait pas comparer un joueur venant d’un club plus petit à l’adaptation à Liverpool.

La suite après cette publicité

Howe, lui, a préféré défendre son club et ses installations. « Le dispositif ici est très bon. Ce n’est pas parfait, nous avons des choses à améliorer et à développer. Mais les propriétaires ont très bien développé les installations depuis que je suis ici. Vous pouvez voir qu’il y a actuellement des travaux en cours pour espérer offrir encore mieux à l’avenir. Mais je n’ai aucune plainte. Nous avons ici des athlètes d’élite, nombreux, et, touchons du bois, nous les gérons assez bien pour le moment », a-t-il assuré en conférence de presse. Il a également refusé de se laisser entraîner dans la polémique, rappelant qu’Isak n’était plus au club et qu’il n’avait donc pas à commenter les critiques de son nouvel entraîneur.