Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Newcastle : la réponse cash d’Eddie Howe à Arne Slot pour Alexander Isak

Par André Martins
1 min.
Howe @Maxppp

Eddie Howe a choisi la sobriété pour réagir aux propos d’Arne Slot. L’entraîneur de Newcastle n’a pas répondu directement aux critiques du technicien de Liverpool, qui avait suggéré que les Magpies étaient un « club plus petit » et que le traitement réservé à Alexander Isak pendant l’été avait affecté sa condition physique à son arrivée chez les Reds. Le joueur suédois, arrivé pour 143 millions d’euros, souffre désormais d’une blessure à l’aine et ne pourra pas jouer pendant un certain temps. Slot avait souligné que chaque club a des conditions différentes en pré-saison et que l’on ne pouvait pas comparer un joueur venant d’un club plus petit à l’adaptation à Liverpool.

La suite après cette publicité

Howe, lui, a préféré défendre son club et ses installations. « Le dispositif ici est très bon. Ce n’est pas parfait, nous avons des choses à améliorer et à développer. Mais les propriétaires ont très bien développé les installations depuis que je suis ici. Vous pouvez voir qu’il y a actuellement des travaux en cours pour espérer offrir encore mieux à l’avenir. Mais je n’ai aucune plainte. Nous avons ici des athlètes d’élite, nombreux, et, touchons du bois, nous les gérons assez bien pour le moment », a-t-il assuré en conférence de presse. Il a également refusé de se laisser entraîner dans la polémique, rappelant qu’Isak n’était plus au club et qu’il n’avait donc pas à commenter les critiques de son nouvel entraîneur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Liverpool
Arne Slot
Eddie Howe

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Liverpool Logo Liverpool FC
Arne Slot Arne Slot
Eddie Howe Eddie Howe
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier