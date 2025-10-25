Liverpool : le cas Florian Wirtz met Arne Slot dans l’embarras

Quatrième de Premier League avant d’affronter Brentford, ce samedi soir, Liverpool veut se relancer. Après une très mauvaise série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, les Reds ont, malgré tout, prouvé à l’Europe entière qu’ils restaient une équipe compétitive. Mercredi dernier, à la Deutsche Bank Park, les hommes d’Arne Slot ont, en effet, étrillé l’Eintracht Francfort (5-1). Porté par une nouvelle réalisation d’Hugo Ekitike, un grand Dominik Szoboszlai et plus globalement un collectif séduisant, le club de la Mersey a également pu compter sur l’une de ses grandes recrues estivales : Florian Wirtz. Remis en cause - à juste titre - depuis son arrivée du côté d’Anfield, le transfuge du Bayer Leverkusen a très certainement livré son premier match référence sous la tunique liverpuldienne.

Jusqu’alors trop discret (0 but et 1 passe décisive en 11 rencontres toutes compétitions confondues), l’international allemand (35 sélections, 8 buts) a, cette fois-ci, brillé de mille feux. Aligné dans un rôle d’ailier droit - Arne Slot avait décidé de laisser Mohamed Salah sur le banc - le natif de Pulheim a été l’un des grands artisans du succès des Reds. Impliqué défensivement (7 ballons récupérés) et percutant aux abords de la surface adverse, le droitier d’1m77 a surtout offert deux offrandes à Gakpo (66e) puis Szoboszlai (70e). «Je sais que je peux faire beaucoup, beaucoup plus. Je pense que la deuxième mi-temps a été très bonne. Je suis satisfait de la victoire, on a fait une super deuxième mi-temps entre tout le monde et j’ai finalement été impliqué dans un but», se réjouissait le principal concerné.

Wirtz se lance, Salah agace

Un soulagement également perceptible en lisant la presse anglaise. «Jouant sur la droite, mais avec la liberté de se déplacer à l’intérieur, l’Allemand a eu une grande influence sous le contrôle de Liverpool en première mi-temps et a commencé à prendre du plaisir après la pause», soulignait à ce titre Liverpool Echo au sujet de la star allemande, recrutée l’été dernier contre un chèque de 136 millions d’euros. En effet, le repositionnement de Florian Wirtz sur l’aile droite de l’attaque des Reds peut, en grande partie, expliquer ce regain de forme. Préféré à Mohamed Salah - habituel titulaire à ce poste - celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2030 a largement convaincu et aurait même pu ouvrir son compteur but en fin de match si son coéquipier égyptien, largement critiqué dans la presse anglaise, ne s’était pas montré individualiste.

«Slot a décidé d’aligner Isak et Ekitike ensemble en attaque pour la première fois, avec Gakpo à gauche et Wirtz à droite. C’était un système fluide, Wirtz ayant la liberté de se déplacer lorsque Liverpool avait la possession, ce qui lui permettait d’être beaucoup plus impliqué. Slot avait raison de laisser Salah de côté, alors que l’attaque de Liverpool prospérait. Il (Salah, ndlr) était sur le point de marquer en fin de match, mais il en a été empêché et il aurait pu passer le ballon à Florian Wirtz, mieux placé», analysait dans cette optique The Athletic. De quoi pousser Arne Slot à revoir ses plans tactiques ? Pour l’heure difficile de le dire mais l’expérience Florian Wirtz au poste d’ailier droit pourrait bien être retestée dans les semaines à venir, et pourquoi pas dès ce soir au Brentford Community Stadium…