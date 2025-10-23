Liverpool : Mohamed Salah se fait allumer en Angleterre

Le sondage de Skysports a livré un verdict sans appel. A la question "Salah doit-il être un titulaire de manière garanti avec Liverpool", 74 % ont répondu non. Et Arne Slot en fait désormais partie puisqu’il a laissé l’Egyptien sur le banc de touche lors du déplacement à Francfort (victoire 5-1), qui a mis fin à la série de 4 défaites consécutives des Reds hier soir. Un vrai choix, qui était attendu par de nombreux supporters et consultants en Angleterre, au regard de la mauvaise forme affichée par le joueur de 33 ans.

La suite après cette publicité

Mohamed Salah n’a plus marqué depuis le 17 septembre dernier, lors de la première journée de la Ligue des Champions. Et au-delà de ses statistiques, ses prestations n’ont rien d’emballant ces dernières semaines. Peu impliqué dans le jeu, pas connecté à ses partenaires, principalement les derniers arrivés, il peine à créer des différences balle au pied. Rien d’illogique à le voir s’asseoir sur le banc. Mais ce qui irrite l’Angleterre et certains fans, c’est l’attitude du joueur à son entrée en jeu, pour le dernier quart d’heure.

La suite après cette publicité

Salah n’a pas fêté la victoire

Lancé à la place d’Ekitike, Salah a eu l’occasion de se distinguer mais à deux reprises il a choisi la solution individuelle, notamment au détriment de Florian Wirtz qui court après son premier but avec les Reds. « Son désespoir à éviter de prolonger sa récente disette à six apparitions s’est illustré par sa tentative infructueuse de marquer depuis les angles les plus fermés, alors qu’il aurait pu et dû offrir à Florian Wirtz une simple passe décisive en fin de match », note ainsi The Athletic. Plusieurs supporters ont également exprimé, sur les réseaux sociaux, leur mécontentement sur cette action de Salah, qualifié d’égoïste.

Outre cette action, l’attitude de l’Egyptien a également été remarquée. « Il a filé droit vers le tunnel tandis que les célébrations se poursuivaient. Son langage corporel était éloquent », expose The Athletic. Salah a vu son équipe délivrer son meilleur match, depuis bien longtemps sans lui. Lui le meilleur joueur de Premier League la saison passée. Lui qui a été prolongé de 2 ans avec un salaire de 460 000 euros par semaine. Lui qui n’a jamais compté aussi peu de buts et de passes décisives à ce stade de la saison depuis son arrivée à Liverpool il y a huit ans…