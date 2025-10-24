OM : l’avis cash d’un ancien arbitre sur le carton rouge très commenté d’Emerson

Sale soirée pour l’Olympique de Marseille. Opposés au Sporting CP, mercredi soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont finalement rendu les armes (1-2). Bien lancés après l’ouverture du score de Paixao, les Marseillais, en infériorité numérique suite au carton rouge reçu par Emerson, se sont inclinés face aux Portugais. Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, l’ancien arbitre international Bruno Derrien a livré son analyse sur l’exclusion très commentée de l’italo-brésilien.

«Sur le premier jaune, Emerson ne peut pas faire grand-chose avec sa main, hormis se couper le bras. Sur la simulation, l’arbitre est obligé de mettre le second carton jaune. Simulation, c’est carton jaune. C’est la règle. C’est totalement justifié. Le débat, c’est sur le premier carton jaune. Certes, le bras est un peu décollé mais est-ce qu’il s’agit d’un acte d’antijeu ? Je ne suis pas totalement convaincu», a-t-il expliqué. Des propos allant dans le sens de ceux tenus par Pierre-Emerick Aubameyang, qui a même osé parler d’un arbitrage «scandaleux».