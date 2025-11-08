OM : l’énorme boulette ridicule de Majecki sur le but de Gomes

Le match entre l’Olympique de Marseille et Brest a basculé sur une énorme erreur du gardien brestois, Radoslaw Majecki. Sur un coup franc anodin tiré par Angel Gomes aux abords de la surface, l’Anglais n’a pas frappé particulièrement fort ni bien placé, mais le portier polonais s’est complètement troué. Mal positionné et les mains mal assurées, il a laissé le ballon lui échapper et franchir la ligne, offrant ainsi l’ouverture du score aux Marseillais.

Cette bévue a jeté un froid sur les rangs brestois, qui souffraient déjà défensivement depuis le coup d’envoi. Le but, marqué après une entame en faveur des Marseillais, illustre la fragilité mentale que peut engendrer une telle erreur individuelle. Pour l’OM, cette réussite chanceuse a permis de débloquer un match fermé et de prendre un avantage précieux, tandis que Majecki, abattu, voyait son erreur coûter cher à son équipe.