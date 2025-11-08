OM : le soulagement d’Aubameyang après son but face à Brest

Aubameyang a retrouvé le chemin des filets cet après-midi, le Gabonais a repris de la confiance après une petite période délicate sur le plan personnel. En effet, l’OM a dominé Brest 3-0 dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, et le numéro 97 marseillais a semblé soulagé au micro de BeIN Sports après son but, qui a scellé la victoire des Olympiens.

La suite après cette publicité

« Ça fait du bien parce que je me sentais un peu coupable après les occasions manquées en première mi-temps. C’est comme ça, quand on est attaquant, il faut persévérer. Je suis super content du but, mais encore plus de la victoire. Cela nous permet d’être premiers pour l’instant, donc c’est cool. On s’est fixé un objectif depuis le début de la saison : créer quelque chose d’unique, avoir cette cohésion de groupe, rester solidaires, peu importe ce qu’il se passe dehors. Marseille a la meilleure attaque ? Super alors ! », a déclaré l’avant-centre olympien.