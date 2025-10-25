Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

OM : la prise de position forte de De Zerbi sur Stéphanie Frappart

Par Valentin Feuillette
1 min.
L'arbitre Stéphanie Frappard @Maxppp
Lens 2-1 Marseille

En conférence de presse après la défaite de l’OM à Lens (2-1), Roberto De Zerbi a tenu à défendre Benjamin Pavard, encore fautif sur les deux buts lensois. Le technicien italien a refusé d’accabler son défenseur, rappelant que ses erreurs des derniers jours ne remettaient pas en cause sa valeur ni son importance dans le groupe. Plus surprenant encore, l’entraîneur italien a eu des propos très positifs sur Madame Stéphanie Frappart, arbitre de la rencontre très souvent critiquée ces dernières années par plusieurs coachs, supporters et dirigeants de Ligue 1.

La suite après cette publicité

« Les deux défaites ne peuvent pas s’expliquer par les deux prestations de Pavard. Il a été malheureux à Lisbonne sur l’égalisation pour quelques centimètres, puis en détournant le ballon dans la lucarne. Je n’ai pas revu l’image ce soir, mais je suis sûr qu’il a commis une faute, Mme Frappart est pour moi la meilleure arbitre de Ligue 1». Voilà une sortie qui apaisera quelque peu le bras de fer houleux entre les clubs de Ligue 1 et les arbitres du championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi
Stéphanie Frappart

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
Stéphanie Frappart Stéphanie Frappart
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier