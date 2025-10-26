La presse française couronne Achraf Hakimi, le Barça accuse déjà l’arbitrage avant le Clasico

Hakimi XXL

Dans ce match entre Brest et le PSG, celui qu’on retient, c’est le capitaine. Hakimi avait le brassard et il a complètement assumé ses responsabilités. Pour L’Equipe, « Achraf Hakimi s’affirme un peu plus comme le meilleur latéral droit du monde ». Luis Enrique est d’accord avec les journalistes qui lui ont posé la question. Il est le meilleur à son poste actuellement. Sa performance a dominé la rencontre, et même Chevalier s’amuse à souligner sa polyvalence sur le flanc droit. Justement, Le Parisien parle d’un « homme à tout faire ». Ses appels et son sang-froid dans la surface ont fait la différence, reprenant parfaitement les inspirations de Vitinha et Kvaratskhelia. Malgré la CAN à venir où il sera absent plusieurs semaines, en attendant, Hakimi reste indispensable et indéboulonnable au PSG. Son leadership et son influence sur le collectif sont totaux, comme le montre sa nomination de vice-capitaine. Après 11 buts la saison dernière, Hakimi a mis ses premiers buts cette saison en Ligue 1. Un doublé qui confirme son impact offensif dans le jeu parisien. Infatigable et multifonction, ses adversaires ne savent plus où donner de la tête.

Les médias catalans accusent d’avance l’arbitrage

César Soto Grado dirigera le prochain Classique au Bernabéu, avec un souvenir lourd pour le Barça. Lors de leur dernier affrontement sous sa direction, les Blaugranas ont perdu 3-2 à cause d’un but fantôme de Lamine non accordée et d’un penalty discutable. Le bilan du Barça avec lui reste médiocre : six victoires, trois nuls et cinq défaites en 14 rencontres, détaille le média Sport. Madrid, lui, se montre plus à l’aise, avec quatorze succès sur vingt-deux duels. Ce choix d’arbitre relance les tensions !

Liverpool a très chaud

C’est chaud pour Liverpool qui s’incline 3-2 à Brentford et « voit sa défense du titre de Premier League sérieusement compromise », comme l’écrit The Athletic. Après une victoire 5-1 contre Francfort en Ligue Europa, l’équipe d’Arne Slot a montré toutes ses fragilités en Premier League, en encaissant des buts dès les premières minutes et peinant à se remettre en ordre, notamment sur coups de pied arrêtés. Brentford a ouvert le score rapidement, puis a profité d’un penalty controversé pour creuser l’écart, avant que Liverpool réduise le score par Gakpo et Szoboszlai. Cette défaite place Liverpool sixième, à quatre points d’Arsenal, et soulève de nombreuses questions sur la capacité de l’équipe à retrouver l’unité et la solidité qui lui avaient permis de remporter le titre la saison dernière.