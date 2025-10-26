Menu Rechercher
Liga : le Rayo Vallecano s’offre Alavés en fin de match

Par Aurélien Macedo
1 min.
Rayo @Maxppp
Vallecano 1-0 Alavés

En Espagne, le Rayo Vallecano et le Deportivo Alavés se retrouvaient ce dimanche soir pour le compte de la 10e journée de Liga. Un match de milieu de tableau entre le 12e et le 11e qui pouvait permettre à un potentiel vainqueur de se rapprocher des places européennes.

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
10 Logo Getafe Getafe 14 10 -2 4 2 4 10 12
11 Logo Séville Séville 13 10 +1 4 1 5 17 16
12 Logo Alavés Alavés 12 10 0 3 3 4 9 9
13 Logo Celta Vigo Celta Vigo 10 10 -2 1 7 2 11 13
14 Logo Osasuna Osasuna 10 10 -3 3 1 6 9 12
Assez équilibrée, mais fermée, cette rencontre a vu les deux équipes se rendre coup pour coup tout en manquant d’efficacité dans le dernier geste. Mais en toute fin de match, Alemao a arraché la victoire pour le Rayo Vallecano (1-0, 90e +1). Le club de la banlieue de Madrid en profite pour grimper à la septième place avec ce succès.

