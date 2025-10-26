Liga : le Rayo Vallecano s’offre Alavés en fin de match

En Espagne, le Rayo Vallecano et le Deportivo Alavés se retrouvaient ce dimanche soir pour le compte de la 10e journée de Liga. Un match de milieu de tableau entre le 12e et le 11e qui pouvait permettre à un potentiel vainqueur de se rapprocher des places européennes.

Assez équilibrée, mais fermée, cette rencontre a vu les deux équipes se rendre coup pour coup tout en manquant d’efficacité dans le dernier geste. Mais en toute fin de match, Alemao a arraché la victoire pour le Rayo Vallecano (1-0, 90e +1). Le club de la banlieue de Madrid en profite pour grimper à la septième place avec ce succès.